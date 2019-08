Prima Mandzukic, al 69', poi Dybala, all'esordio, al 73'. Era giorno di Supercoppa, l'8 agosto 2015, ed in campo era ancora Juve contro Lazio. Quattro anni dopo, la sfida si rinnova (a dicembre), così, un salto indietro nel tempo può già iniziare ad essere di buon auspicio, per ammazzare l'attesa da qui all'inverno. Da sottolineare che, molto probabilmente, nessuno dei marcatori di allora potrebbe scendere in campo nell'edizione di quest'anno. Il prossimo mese, per questo, darà le sue risposte.