"Si torna in Arabia anche per l’anno prossimo, abbiamo un contratto che non abbiamo risolto per clausole penali che abbiamo ereditato. Ma per il futuro stiamo valutando un contratto all’estero di maggiore prospettiva, che coinvolga più squadre". Così l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, intervenuto in diretta a Radio anch’io sport su Radio Uno, ha voluto chiarire che anche la prossima edizione della Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita e non in Italia, con la conseguenza che la manifestazione andrà in scena nella fase invernale della stagione anche il prossimo anno.



COME IN SPAGNA - Ad adottare un format con quattro squadre – per esempio – è stata la Spagna, che ha dato vita a una Supercoppa che prevede la presenza non solo delle vincitrici di Liga e Copa del Rey, ma anche della seconda classificata in campionato e della finalista della coppa nazionale, per una Final Four con due semifinali e una finale.