Cristiano Ronaldo è tra i calciatori della Juve a non aver postato nessun commento dopo la sconfitta della Juventus in Supercoppa. In pochi hanno parlato a telecamere e social network dopo il secondo 3-1 consecutivo rifilato dalla squadra di Inzaghi a quella di Maurizio Sarri. Il silenzio di Cristiano Ronaldo, che solitamente condivide sempre il suo pensiero dopo ogni partita, fa più rumore degli altri. Il portoghese era molto deluso e si è visto anche quando, durante la premiazione, si è tolto la medaglia del secondo posto subito dopo averla ricevuta.