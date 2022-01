Tempo di Juve-Inter, tempo di Supercoppa Italiana. A poche ore dalla sfida che assegnerà il primo trofeo stagionale, il sito ufficiale bianconero propone alcune statistiche relative alla competizione, vinta nel 70% dei casi dalla squadra detentrice dello scudetto (23 volte su 33 edizioni).

Per i bianconeri - si legge - si tratta della 17^ partecipazione alla Supercoppa Italiana (almeno sei più di qualsiasi altra squadra); l'Inter giocherà invece questa sfida per la 10^ volta (terza in classifica, dopo il Milan con 11). La Juventus, inoltre, è la formazione che ha vinto il trofeo più volte: nove, almeno due più di qualsiasi altra squadra (per l’Inter i successi nella competizione sono cinque). I bianconeri disputeranno la Supercoppa Italiana per la 10^ stagione consecutiva, il precedente record era proprio dell’Inter con sette.

Ed è solo la seconda volta che Inter e Juventus si affronteranno in Supercoppa: nella precedente sfida – risalente al 2005 – hanno avuto la meglio i nerazzurri, con un successo per 1-0 firmato da Juan Sebastián Verón nei tempi supplementari.