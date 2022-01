15mila per l'Inter, 16mila per la Juve. Questo, a grandi linee, il numero di biglietti ancora a disposizione per la Supercoppa Italiana, dopo la sospensione della vendita a causa della riduzione al 50% della capienza degli stadi e dell'ipotesi del rinvio, scongiurata solo nella giornata di ieri.

Come comunicato dalla Lega, allo Stadio Meazza ai sostenitori nerazzurri verranno riservati il settore verde (quello della Curva) per tutti e tre gli anelli, nonchè quelli rossi e arancioni (primo e secondo anello) verso la Nord, mentre ai fan bianconeri il settore blu e quelli di rettilineo verso la Sud. I prezzi vanno dai 195 euro della tribuna arancio centrale ai 35 euro del terzo anello verde e blu.

A breve si saprà di più anche in merito al calendario della (seconda) vendita dei tagliandi sul circuito Vivaticket: quella libera dovrebbe slittare a venerdì 7, mentre già da domani l'Inter potrebbe riprendere la prelazione per gli abbonati.