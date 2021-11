Alla fine, nessuno è contento. Non lo sono i tifosi della Juventus, che dopo anni di scudetti vedranno una Supercoppa in casa dei campioni d'Italia in carica. Non lo sono i tifosi interisti, che avranno un calendario praticamente da brividi (ed è un eufemismo). Non lo sono i tifosi del Napoli, che pregustavano la sfida con la Juventus al rientro di Koulibaly, Osimhen e Anguissa dalla Coppa d'Africa.Una grande impresa, quella della Lega Serie A che ha ufficializzato il 12 gennaio come data della finale di Supercoppa Italiana. Sui commenti social, è emersa tutta la rabbia dei supporters per una decisione che ha tenuto conto di tanti fattori, e che dopo mesi di discussioni è terminata con l'opzione San Siro e un calendario intaccato.