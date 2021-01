Mercoledì sera la Juventus è chiamata ad una prestazione di livello contro il Napoli e a portare a Torino la Supercoppa che faccia dimenticare, almeno per qualche ora, i problemi mostrati in campionato. La squadra di Gattuso arriva alla sfida in piena emergenza in attacco. Mancheranno Mertens e Osimhen che ancora non si è negativizzato. A questi si aggiunge un Petagna non al meglio dopo un trauma contusivo al polpaccio. Per questo, contro la Juventus, potrebbe essere il turno dell'attaccante ex Juventus Fernando Llorente, schierato nell'undici di partenza.