Walterha espresso la sua furia nei confronti dell'arbitraggio di Rapuano. La molla che ha scatenato l'ira dell'allenatore del Napoli è stata la decisione di espellere Giovanni Simeone , già in precedenza ammonito, a seguito di un fallo su Acerbi al 60'. "Vergogna, vergogna!", sono le parole inconfondibili pronunciate dal tecnico partenopeo.Ma la protesta di Mazzarri non si ferma qui. Dopo la rete di Lautaro, giunta nel pieno recupero, l'allenatore decide di abbandonare il campo e di dirigere verso gli spogliatoi senza aspettare il fischio finale. La sua reazione evidenzia la profonda insoddisfazione nei confronti delle decisioni arbitrali e del corso dell'incontro, lasciando trasparire una tensione palpabile nel contesto della partita: il rosso a Simeone non è andato giù.