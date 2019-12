La Juventus cerca la doppia rivincita, la Lazio vuole la grande conferma. Le premesse per la Supercoppa italiana di domenica animano le attese di tifosi e betting analyst, che per la partita di Riad prevedono un altro testa a testa piuttosto equilibrato. Due settimane fa il duello è andato ai biancocelesti, che hanno portato a casa anche la sfida di Supercoppa del 2017, l'ultima tra i due club. La squadra di Inzaghi è però chiamata a inseguire: il «2» al 90' vale 3,65 secondo le quote Stanleybet; la rivalsa della Juve è comunque a un sostanzioso 2,10, mentre il pareggio al termine dei minuti regolamentari pagherebbe 3,20. Ronaldo e Immobile si confermano gli uomini più pericolosi: il portoghese, a segno nella sconfitta di inizio dicembre, si prende la scena sul tabellone dei marcatori, dove a 1,75 è la scelta numero uno degli analisti proprio davanti al bomber biancoceleste, a 1,95. Occhi puntati anche sui "comprimari", a partire da Dybala: l'argentino è l'uomo al momento più ispirato della Juve e la sua firma sul match si gioca a 2,20, la stessa quota offerta per il bis di Caicedo, già mattatore all'Olimpico. Le previsioni sui gol rimangono comunque "prudenti": l'Under (meno di tre reti complessive) è leggermente avanti a 1,80, per l'Over si sale a 1,87. In tabellone anche il finale da brividi: la possibilità che la partita finisca ai rigori vale 5,75 e anche in questo caso la Juve parte favorita, a 11,00 contro il 12,00 della Lazio.