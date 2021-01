6









Lo scenario è il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sullo sfondo c'è un trofeo, ed è la Supercoppa. Stasera si assegna il primo titolo italiano della stagione: Juve e Napoli si affrontano e si ritrovano, per la prima volta in stagione. Dopo le polemiche sul rinvio della gara di Serie A per l'intervento dell'ASL in seguito ai casi di Covid, è una sfida che vale doppio. Specialmente per i tifosi.



COME STA LA JUVE - Pirlo riparte dalla batosta di San Siro, dove la Juventus è capitolata per 2-0 contro l'Inter. Rialzarsi è d'obbligo e allora è pronta la rivoluzione: ​Kulusevski con CR7 in attacco e Bernardeschi terzino al posto dell'infortunato Demiral. In mezzo al campo torna Arthur, sulla sinistra McKennie. La gara sarà trasmessa su Rai 1 le piattaforme Rai streaming. Calcio d'inizio alle 20.45.



Guardate la gallery qui in basso per le probabili formazioni