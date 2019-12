quando chiamato in causa si fa trovare pronto, è incolpevole sui gol.dalla scivolata che smarca Lulic allo zero assoluto in fase offensiva, partita da dimenticare (errore evidente in marcatura su Lulic in occasione del secondo gol della Lazio).sicurezza mostruosa per un ragazzo di 21 anni, che ha fisicità e atletismo per fermare un attaccante della prestanza di Immobile.non una prestazione da ricordare, soprattutto in fase di impostazione, ma pochi errori e una buona copertura.il salto a vuoto che smarca Milinkovic è un errore gravissimo e il brasiliano si conferma in confusione sulla seconda rete della Lazio. In avanti si propone poco, dietro è un disastro.un gran primo tempo, di quantità e qualità. Nella ripresa cala in maniera evidente e viene espulso nel finale.sempre troppo in ombra per l'importanza che dovrebbe avere nel gioco di Sarri. Pochi spunti, geometri assenti. Insomma, può fare molto di più.il fallaccio su Luis Alberto è da arancione e sono passati poco più di cinque minuti di gioco. Il resto della partita è costellato di buoni inserimenti e tanti errori (sempre in palla, sempre decisivo. Sfiora il gol su punizione, poi lo trova da grande attaccante dopo una respinta di Strakosha. Ripresa in calo.il solito, ottimo lavoro sporco. Il Pipita, però, manca di pericolosità e per un attaccante come lui è un problema (: troppi errori e troppe poche giocate utili).il gol di Dybala nasce da un suo spunto, un suo missile sfiora la traversa nella ripresa e poco più. Troppo poco per CR7?nervoso, polemico e surclassato da Inzaghi. La sua Juventus trova un pareggio fortunoso in una delle poche azioni da gol create, mentre la Lazio potrebbe anche segnare più dei due gol messi a referto. Il primo trofeo sfugge e i tifosi bianconeri sono preoccupati.Strakosha 5.5; Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6.5, Radu 6; Lazzari 7, Milinkovic 6.5, Leiva 5.5 (64' Cataldi 7), Luis Alberto 7 (67' Parolo 6.5), Lulic 7.5; Correa 6, Immobile 5.5 (82' Caicedo SV). All.Inzaghi 8.