Quella di oggi sarà la quinta volta che Juventus e Lazio si affronteranno in Supercoppa italiana, sono le due squadre che si sono sfidate di più. Nei quattro precedenti c'è perfetto equilibrio: due successi per uno, 14 reti totali, 3.5 a partita. Gare sempre spettacolari e ricche di gol, come riporta il raccoglitore di dati Opta.