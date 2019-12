Il calcio d'inizio della Supercoppa italiana tra Juventus e Lazio è fissato per le 17.45 - ora italiana - e la partita verrà trasmessa in diretta su Rai Uno. Sul nostro sito il live con la diretta testuale, sia per la cronaca della partita che per i casi da moviola. Ancora un paio di dubbi da sciogliere per Maurizio Sarri, soprattutto in difesa; dall'altra parte Inzaghi va verso la conferma della squadra che ha vinto a Cagliari.