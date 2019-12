Your browser does not support iframes.

Poche ore alla sfida tra Juve e Lazio per oggi a Riyad, in Arabia Saudita, si giocano la Supercoppa italiana. Ultimi dubbi di formazione da sciogliere per Maurizio Sarri, che deve risolvere ancora qualche rebus in difesa. Se dovesse conquistare la coppa, per l'allenatore bianconero sarebbe il primo trofeo sulla panchina della Juventus.

Sfoglia la gallery per vedere la probabile formazione titolare