Nella notte la Juventus è sbarcata a Riyad, in Arabia Saudita, dove domani giocherà la Supercoppa italiana contro la Lazio. Partenza ritardata per i bianconeri, che sono arrivati con più di 24 ore di ritardo rispetto alla Lazio (che oggi si è allenata a porte chiuse). Sull'aereo c'era anche Giorgio Chiellini, che, come ha specificato ieri il club, non è ancora a disposizione ma ha seguito la squadra che ha l'occasione di vincere il primo trofeo stagionale.



Sfoglia la gallery per vedere le foto della Juve sbarcata a Riyad