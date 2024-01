Questa sera inizierà la Supercoppa italiana con la prima semifinale tra Napoli e Fiorentina. Inter-Lazio si disputerà domani invece. A Riad però, c'è stupore per l'assenza di Juventus e Milan. Stupore misto a delusione, visto che i sauditi avrebbero preferito la partecipazione delle due squadre al posto di Lazio e Fiorentina. In particolare, come racconta Repubblica, anche alla vigilia, i giornalisti arabi chiedevano ai colleghi italiani come mai a Riad fossero state mandate Fiorentina e Lazio e dove fossero Juventus e Milan. Per il match tra Fiorentina e Napoli tra l'altro, non ci sarà il sold out.