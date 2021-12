"A fronte di rumors apparsi nelle ultime ore la Lega Serie A conferma che la gara diFrecciarossa resta in programma al 12 gennaio 2022, salvo diverse decisioni che dovesse assumere il Consiglio di Lega".Questa la nota ufficiale diramata poco fa in merito alla sfida tra, che secondo indiscrezioni circolate nel pomeriggio sarebbe stata rinviata su richiesta di entrambi i club, a seguito della riduzione della capienza degli stadi al 50% che ha portato anche alla sospensione della vendita dei biglietti. La decisione avrebbe dovuto essere ratificata dalla, che invece ha confermato come, ad oggi, non sia previsto alcun cambiamento. La situazione resta comunque in evoluzione.