Conferenza integrale di Maurizio Sarri e Leonardo Bonucci. Difensore bianconero che ha dichiarato: "Il ko con la Lazio ci ha insegnato che i dettagli e gli episodi fanno la differenza. Abbiamo avuto occasioni per chiuderla e non l'abbiamo fatto. Sappiamo di incontrare una squadra in forma, ma noi arriviamo da partite positive. L'obiettivo è quello di essere al massimo. Ogni partita ha una storia a sé. Domani sarà una sfida importante, dobbiamo fare meglio rispetto alla gara di Roma nella quale abbiamo concesso 2/3 occasioni. Il risultato positivo aumenterebbe l'entusiasmo, al resto ci penseremo dopo la sosta. Speriamo di passarla al meglio con un trofeo in più al museo".



Qui la conferenza stampa VIDEO integrale postata dalla Lega Serie A sul proprio canale Facebook