Il gol di Yildiz. Tanto basta. Tanto serve. Per andare avanti, per mettere sulla carreggiata giusta questa squadra. Sì, la Juve c'è. Ed è avanti, a Riad: 1-0 con il gol dell'uno e dello zero, cioè Kenan. In questo primo tempo in cui ci si sta giocando un pezzo di futuro, è adesso più chiaro il volume della partita: altissimo, e in direzione bianconera.Al 45esimo, tanti applausi soprattutto per due ragazzi: Yildiz porta a casa il momento decisivo, Mbangula glielo regala, come un cioccolatino.