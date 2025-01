L'attaccante del Milan Tammyha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo la sfida contro la Juventus vinta dai rossoneri per 2-1. le sue parole:"Per i miei compagni, per questa squadra farei tutto. Voglio vincere, sono un vincente. Ieri notte non ho dormito perchè ero malato. Conceicao? Mi ha detto solo di portare energia, sa quanta energia posso protare e quanto voglio vincere. Penso di aver fatto una bella partita ma il lavoro non è finito, manca una grande finale".