Dopo la lunga sosta natalizia, la Juventus Women torna in campo. Una ripartenza per nulla banale, con in palio il primo trofeo della stagione: la Supercoppa italiana. Il primo scoglio arriva oggi, con la semifinale contro il Sassuolo. Le bianconere non arrivano al meglio della forma, viste le diverse positività e i recuperi in extremis di alcune calciatrici in rosa, ma l'obiettivo è quello di iniziare il 2022 vincendo e alzando al cielo l'ennesimo trofeo.



IL TABELLINO



Juventus Women-Sassuolo: 0-0



Marcatrici:



Juventus Women (3-4-3): Peyraud-Magnin; Hyyrynen, Lenzini, Nilden; Caruso, Pedersen, Zamanian, Rosucci; Bonansea, Girelli, Staskova. A disp. Aprile, Gama, Lundorf, Boattin, Panzeri, Cernoia, Pfattner, Hurtig​. All. Montemurro

Sassuolo: Lemey, Filangeri, Mihashi, Dongus, Philtjens, Orsi, Dubcova, Parisi, Santoro; Clelland, Bugeja. A disp. Dona, Benoit, Pondini, Ferrato, Brignoli, Iriguchi, Cantore, Pellinghelli, Lauria. All. Piovani



Ammonizioni:



Arbitro: Sig. ​Francesco Carriano di Castellammare di Stabia



1' - Via al match!