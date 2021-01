6









Comincia oggi a Chiavari la Supercoppa italiana che quest'anno si disputerà con la formula delle final four. La Juventus Women va a caccia del primo trofeo stagionale; di fronte, in semifinale, la Roma battuta 4 a 1 in campionato nell'ultimo turno prima della sosta. Rita Guarino dovrà fare a meno di Giuliani e Cernoia, indisponibili per problemi fisici. Ritorna, invece, Sofie Pedersen, guarita dal Covid 19 e completamente recuperata.



IL TABELLINO



Juve Women-Roma: 1-1



Marcatrici: (Bonansea 23', Swaby 48')



Juve Women (4-3-3): Bacic; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin; Rosucci (Pedersen 54'), Galli, Caruso (Zamanian 52'); Bonansea, Girelli, Hurtig (Maria Alves 54'). A disp. Tasselli, Gama, Giordano, Lundorf, Berti, Staskova​. All. Guarino

Roma (4-3-3): Ceasar; Erzen (Soffia 76'), Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Andressa (Bonfantini 1' dtr), Giugliano, Ciccotti; Thomas, Lazaro, Serturini (Baldi 90'). A disp. Pipitone, Corrado, Battistini, Bernauer, Hegerberg, Severini, Corelli, Massa. All. Bavagnoli



Ammonizioni: (Caruso (J) 17', Erzen (R) 54')



Espulsioni: (Ceasar 89')



Arbitro: Sig. Marcenaro sez. di Genova



La diretta testuale su ilbianconero.com:



5' dtr - Bonfantini entra pericolosamente in area, tiro debole e fuori misura



INIZIANO I SUPPLEMENTARI



L'arbitro prende tempo prima di far cominciare i supplementari a causa di una violenta grandinata che si è scatenata su Chiavari



FINE DEI TEMPI REGOLAMENTARI



94' - Thomas vicina al gol qualificazione per la Roma



89' - Espulsa Ceasar per aver parato un tiro di Maria Alves fuori dall'area



84' - Girelli tira un calcio di punizione dal limite, la barriera giallorossa dice no all'attaccante bianconera



83' - Annullato giustamente per fuorigioco un gol di Cristiana Girelli



79' - Salvai arriva per prima su calcio d'angolo, la sua spizzata finisce di molto a lato



75' - Girelli perde un tempo di gioco dentro l'area, il suo tiro viene murato dalla difesa giallorossa



68' - Tentativo a giro di Bonansea, tiro debole



60' - TRAVERSA DELLA ROMA, Lazaro di testa salta altissimo ma la sua conclusione di testa si stampa sulla traversa



55' - Tiro piazzato di Galli da fuori area che termina di poco a lato



48' - GOL DELLA ROMA, Lazaro taglia la difesa bianconera, serve Swaby che anticipa Sembrant e infila nell'angolino



46' - Parte il secondo tempo



INTERVALLO



45' - Lazaro di testa anticipa tutte nell'area bianconera ma alza sopra la traversa



31' - OCCASIONE ROMA, Serturini riceve palla sulla sinistra, salta Hyyrynen e di destro piazza sul secondo palo, brava Bacic a respingere​



28' - Gol della Roma, segnato da Lazaro, annullato per fuorigioco di Bartoli. Erroraccio di Bacic, nonostante l'intervento dell'arbitro



23' - GOL DELLA JUVENTUS, Girelli imbuca per Bonansea che si invola verso l'area, primo tiro parato da Ceasar, sulla ribattuta ancora Bonansea ribadisce in rete



17' - RIGORE SBAGLIATO, Andressa sbaglia dagli undici metri, tiro alto sopra la traversa



17' - Caruso perde un pallone sanguinoso in mezzo al campo, la Roma parte in contropiede e conquista un calcio di rigore per fallo della stessa Caruso



11' - Azione personale di Bonansea, sterzata e rientro sul sinistro, tiro murato dalla compagna Hurtig



10' - OCCASIONE ROMA, Andressa entra in area ma viene murata nell'area piccola da Bacic



6' - Palla in mezzo di Boattin, Girelli in area anticipa tutte ma spara alto sopra la traversa



3' - Sembrant svetta più in alto di tutte nell'area giallorossa, conclusione fuori misura



2' - Parte forte la Roma che batte il primo angolo della gara



0' - Marcenaro fischia l'inizio della prima semifinale di Supercoppa