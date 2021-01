Dal sito ufficiale della Juventus: "ULTIMA SUPERCOPPA - Le bianconere sono campionesse in carica avendo vinto l'ultima edizione della Supercoppa italiana femminile: in quell'occasione hanno vinto 2-0 contro la Fiorentina con le reti di Cristiana Girelli e Andrea Staskova. APPUNTAMENTO DI DICEMBRE - L'ultima partita di Serie A del 2020 è stata Juventus Women contro Roma, le bianconere hanno vinto 4-1 a Vinovo grazie a una doppietta di Girelli, e ai gol di Sembrant e Hurtig. Serturini per la Roma. TIRI GIALLOROSSi - La Roma è la squadra che vanta il maggior numero di tiri in questa stagione in Serie A (181) e ha segnato più gol da azione. Annamaria Serturini ha segnato il 46% dei gol della Roma in Serie A: 6 su 13. SUPERCRI - Cristiana Girelli, che ha rinnovato di recente il contratto, ha segnato in 12 delle ultime 14 trasferte di Serie A, le uniche in cui non ha trovato il fondo della rete, la Juve non ha vinto. Con 11 gol in Serie A in questa stagione, è la miglior marcatrice del torneo. POSSESSO - Juve e Roma sono le squadre con la più alta percentuale di possesso palla in questa stagione: 57,1% per i bianconeri, 56,5% per le giallorosse".