di Marco Amato

La Juventus Women conquista il passaggio in finale di Supercoppa dopo aver vinto 2 a 1 contro la Roma ai tempi supplementari. Funziona l'asse Bonansea-Girelli, ed è l'unica nota positiva del match insieme alla prestazione di Hyyrynen



BACIC 5 - Tanti errori che rischiano di gravare sul risultato, una buona parata su Serturini: non dà sicurezza al reparto



HYYRYNEN 7 - Ha una cliente impegnativa come Serturini sulla fascia, non fa passare nessuno e non disdegna di avanzare. Cross perfetto per il gol di Cristiana Girelli



SALVAI 5.5 - Patisce le attaccanti giallorosse, Lazaro è lasciata troppo libera di creare diverse occasioni pericolose



SEMBRANT 5 - Tanti errori sia in marcatura che in fase di impostazione, poco concentrata, ha grosse responsabilità sul gol di Swaby



BOATTIN 6.5 - Attenta alle avanzate di Thomas e sempre presente quando c'è da salire con la squadra



CARUSO 5 - Un errore grave nel primo tempo regala un rigore alle giallorosse (Dal 52' ZAMANIAN 6 - Una buona prestazione, ci mette qualità e aiuta la squadra a far girare palla) ROSUCCI 6 - Il centrocampo bianconero è il reparto più in sofferenza, limita i danni seppur non sempre precisa (Dal 64' PEDERSEN 6.5 - Dà ordine ad un centrocampo in forte affanno)



GALLI 6 - Una buona partita in fase di copertura, la solita, immancabile, grinta



BONANSEA 7.5 - Una spina nel fianco della difesa della Roma, prende il tempo a Bartoli e riesce a crearsi gli spazi per far male in avanti. Fredda e fortunata nel segnare l'1 a 0, comincia l'azione che porta al gol qualificazione di Girelli(Dal 29' dtr STASKOVA s.v. - Un minuto in campo)



GIRELLI 8 - La squadra fatica a macinare gioco, lei è brava a tenere palla spalle alla porta, conquistare la punizione o imbucare Bonansea: una partita alla Higuain. Regala la qualificazione alla finale di domenica con un gol negli ultimi minuti dei tempi supplementari: è la trascinatrice



HURTIG 5 - È generosa nel dare una mano in fase difensiva, davanti si vede troppo poco e viene spesso anticipata (Dal 64' MARIA ALVES 6 - Ha un altro passo rispetto a Hurtig, dà brio alla fase offensiva ma sbaglia molto a livello tecnico)



All. GUARINO 5.5 - La squadra è apparsa poco concentrata e demotivata. Per larghi tratti la Juventus Women è stata dominata dalla Roma che ha giocato decisamente meglio. Nel finale è uscito il carattere