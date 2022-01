11







di Marco Amato

La Juventus Women batte 2 a 1 il Milan a Frosinone ed alza al cielo la Supercoppa. Primo trofeo italiano per mister Montemurro che può esultare. Prestazione non eccezionale, ma le bianconere arrivavano all'impegno con diverse difficoltà e la vittoria ha un peso particolare, per questo. Queste le pagelle del match:



PEYRAUD-MAGNIN 6 - Sempre presente quando impegnata, non ha colpe sul gol



LUNDORF 5.5 - Timida e poco propositiva in avanti, soffre le avanzate di Thomas



GAMA 6 - Un'ottima gara, voto striminzito perché non sembra essere scevra da colpe nell'occasione dell'1 a 0 rossonero



LENZINI 7 - Nel primo tempo, una chiusura perfetta su Guagni involata a porta: il manifesto della sua stagione, presente e futuro sono suoi



BOATTIN 6 - Precisa in chiusura, ma rispetto al solito spinge molto meno, e si sente



CARUSO 6 - Qualche buon inserimento, ma non riesce a bucare la difesa rossonera, spreca tanto in fase di finalizzazione (Dall'82' STASKOVA sv) ROSUCCI 6 - Buono il filtro a centrocampo, in più di un'occasione riesce a stoppare sul nascere la costruzione avversaria



PEDERSEN 6 - Poco più del compitino, senza particolari spunti



BONANSEA 7 - È la sveglia al mattino, il caffè dopo pranzo: quando accelera dà la scossa a tutta la squadra e crea diverse occasioni pericolose



GIRELLI 6.5 - Fatica tremendamente ad entrare nel vivo del gioco, partita insufficiente. Fino all'88', però, quando piazza il pallone all'incrocio e regala la vittoria alla Juventus!



HURTIG 6 - Manca continuità, ma quando parte lascia dietro le avversarie e semina il panico nell'area rossonera (Dal 74' CERNOIA 6.5 - Entra bene e dà brio alla manovra)



MONTEMURRO 7 - Oltre le difficoltà, solleva il primo trofeo in Italia!