Si scende in campo per il primo trofeo della stagione. Quello che potrebbe essere il primo trofeo di Joe Montemurro in Italia. Alle 14:30, infatti, a Frosinone scendono in campo Juventus Women e Milan per disputare la finale di Supercoppa Femminile. Le bianconere arrivano dalla vittoria ai rigori contro il Sassuolo, partita non brillante ma il tecnico della Juve ha segnalato una squadra in crescita, in vista della finale.



IL TABELLINO



Juventus Women-Milan: 0-0



Marcatrici:



Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Lenzini, Boattin; Rosucci, Pedersen, Caruso; Bonansea, Girelli, Hurtig. A disp. Aprile, Hyyrynen, Panzeri, Nilden, Cernoia, Grosso, Zamanian, Staskova, Pfattner​. All. Montemurro

Milan (3-4-3): Giuliani; Codina, Agard, Fusetti; Bergamaschi, Adami, Grimshaw, Tucceri; Thomas, Piemonte, Guagni​. A disp. Fedele, Dal Brun, Arnadottir, Andersen, Miotto, Longo, Premoli, Selimhodzic, Babb. All. Ganz



Ammonizioni: Arbitro: Sig.ra Maria Sole Ferrieri Caputi​ della sez. di Livorno



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



4' - Ribaltamento di fronte e OCCASIONE JUVE, Caruso a tu per tu con Giuliani spara addosso al portiere



3' - OCCASIONE MILAN, Thomas manca la zampata vincente dentro l'area



1' - Inizia la finale!