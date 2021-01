La delusione per la fine del cammino europeo si può consolare solo continuando a vincere tutto in Italia.

Per la Juventus Women è già tempo di scendere in campo per conquistare il primo trofeo della stagione: la Supercoppa. Di fronte, l'avversaria di sempre: la Fiorentina che, pur in emergenza, ha avuto la meglio del Milan nell'altra semifinale. Viola e bianconere si affronteranno per la quarta volta in una finale di coppa: le ultime due vittorie sono della Juventus mentre nella stagione 2018/2019 ad avere la meglio fu la Fiorentina. La squadra di Guarino riabbraccia Cernoia e Giuliani, out contro la Roma per problemi fisici, e si affida a Cristiana Girelli che, se dovesse oggi alzare al cielo la Supercoppa, diventerebbe la calciatrice ad aver vinto più volte il trofeo con 9 finali portate a casa.



IL TABELLINO



Juventus Women-Fiorentina: 2-0



Marcatrici: (Bonansea 39', 55')



Juventus Women (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Salvai, Boattin; Galli, Pedersen, Caruso; Bonansea (Cernoia 72'), Girelli, Hurtig​. A disp. Bacic, Giordano, Sembrant, Lundorf, Rosucci, Zamanian, Staskova, Maria Alves. All. Guarino

Fiorentina (4-3-1-2): Schroffenegger; Quinn, Tortelli, Zanoli, Thogersen; Neto, Middag (Adami 63'), Vigilucci; Bonetti (Clelland 72'); Kim (Monnecchi 72'), Sabatino. A disp. Ohrstrom, Cordia, Arnth, Ripamonti, Mani, Baldi. ​All. Melani



Ammonizioni: (Thogersen​ (F) 35')



Arbitro: Sig.ra Marotta della sez. di Sapri



La diretta testuale su ilbianconero.com:



78' - Fase di completo controllo del match da parte delle bianconere



68' - OCCASIONE JUVE, Boattin dalla trequarti lascia partire un missile, Schroffenegger sfiora e alza il pallone che sbatte sulla traversa



61' - OCCASIONE FIORENTINA, colpo di testa di Vigilucci dentro l'area piccola, Giuliani è attenta



55' - GOL DELLA JUVE, doppietta di una super Bonansea che raccoglie un campanile, non ci pensa due volte tira al volo e tiene la palla bassa e infila nell'angolino



48' - Azione personale di Girelli che si crea lo spazio per andare a concludere a giro, tiro alto



48' - Conclusione di Caruso alta sopra la traversa



46' - Comincia il secondo tempo



INTERVALLO



39' - GOL DELLA JUVENTUS, Bonansea dalla destra rientra in area e di mancino trafigge la porta viola



33' - Contropiede viola, Sabatino forza la conclusione che esce debole e facile preda di Giuliani



31' - Tiro piazzato di Pedersen deviato dalla difesa viola



27' - Gama svetta più in alto di tutte in area, Schroffenegger va a prendere la conclusione all'angolino



26' - Cross in mezzo di Bonansea, Hurtig non ci arriva per una questione di centimetri



24' - Girelli aggira un'avversaria, entra in area e scarica un diagonale che finisce sulle mani di Schroffenegger



22' - OCCASIONE JUVE, Bonansea colpisce di testa in area e serve Hurtig che colpisce al volo di prima intenzione: brava Schroffenegger a negare la gioia del gol alle bianconere



18' - Palla tagliata nell'area bianconera di Bonetti per Sabatino, Hyyrynen ci mette una pezza



16' - Azione in area di Hurtig che salta un'avversaria e mette in mezzo, Caruso non riesce a trovare la deviazione vincente



9' - Caruso trova lo spazio per prendere la mira dalla distanza, pallone che esce di poco



6' - Tiro dalla distanza di Bonansea, conclusione di molto alta sopra la traversa



2' - Primo angolo della Fiorentina, il pallone esce e non crea pericoli



0' - Marotta fischia l'inizio della finale di Supercoppa