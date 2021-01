22







di Marco Amato

Barbara Bonansea segna una doppietta e trascina la Juventus Women alla vittoria della Supercoppa contro la Fiorentina. In generale, prova maiuscola di tutta la squadra.



GIULIANI 6.5 - Torna da padrona della porta bianconera: dà sicurezza a tutta la squadra



HYYRYNEN 6.5 - Buona prestazione in copertura, quando la squadra sale con il pallone tra i piedi, è veloce a fare tutta la fascia e farsi trovare pronta per ricevere e crossare sulla destra (Dal 90' LUNDORF s.v. - Entra in campo per festeggiare con le compagne)



GAMA 7 - Quando la partita è importante, Guarino punta sempre su di lei. Non delude le attese e sfodera una prestazione di alto livello



SALVAI 7 - Una furia, sale fino a centrocampo per seguire le attaccanti viola e sradicargli il pallone



BOATTIN 7 - Ha a che fare con una cliente scomoda come Kim: è attenta e concentrata e non disdegna di dare una mano in avanti. Dalle sue parti non passa nessuno e sfiora un eurogol



CARUSO 7 - Prestazione di altro livello rispetto a quanto fatto vedere contro la Roma: è tornata la calciatrice che ha fatto la differenza in questa stagione (Dall'86 ROSUCCI s.v. - Pochi minuti a disposizione, può festeggiare in campo)



PEDERSEN 6.5 - È, giustamente, ancora un po' fuori condizione e si vede in qualche imprecisione, partita comunque più che sufficiente



GALLI 7 - Ovunque a centrocampo, ruba palloni e sventaglia da una parte all'altra del campo



BONANSEA 9 - La migliore in campo, probabilmente la miglior partita della sua stagione. Non sbaglia nulla, è un costante pericolo per la difesa viola e segna una doppietta (Dal 72' CERNOIA 6.5 - Entra bene e ha un paio di occasioni pericolose)



GIRELLI 7 - Solito ottimo lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco, in un paio di occasioni un po' egoista in fase di finalizzazione ma il suo apporto è sempre fondamentale



HURTIG 7 - Grazie alla sua tecnica e capacità di dribbling riesce a scardinare la difesa viola e aprire varchi sulla sinistra dai quali riesce a servire le compagne in area (dall'86' STASKOVA s.v. - Entra e fa festa insieme alle compagne)



All, GUARINO 8 - La squadra cambia completamente faccia rispetto alla semifinale contro la Roma: un'altra fame, un'altra determinazione e una prestazione di altissimo livello che ha annullato la Fiorentina