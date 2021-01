di Cristiano Corbo, inviato a Torino

C’è chi ascolta la musica, chi chiacchiera di vicende extra-campo e chi invece scalpita per la partita. È nel viaggio in trasferta dove si materializza la portata dell’impegno, e domani avrà un peso specifico unico, perché la Juventus si gioca il primo trofeo stagionale contro il Napoli, la Supercoppa italiana. Una prima volta assoluta per Andrea Pirlo, che vuole scacciare gli ingombranti fantasmi della sconfitta contro l’Inter. La Juventus è partita dalla Continassa alla volta della stazione Torino Sura. Da qui, tutti a bordo sul treno che porta a Reggio Emilia.



17.20 - Squadra salita a bordo del treno, direzione Reggio Emilia



16.30 – Juve partita dalla Continassa