Juventus-Napoli, la questione è ancora aperta. O meglio, chiusa per i bianconeri e per il Giudice Sportivo che ha assegnato la vittoria per 3-0 a tavolino a favore della Vecchia Signora (la squadra di Gattuso non si era presentata allo Stadium), apertissime invece per i partenopei che attendono la sentenza della Corte d’Appello Federale il 9 novembre. Ma Juve-Napoli si giocherà anche per la conquista della Supercoppa. L’edizione odierna de Il Mattino anticipa quella che sarà la data del big match, che dovrebbe giocarsi il prossimo 20 gennaio. Incerta invece la sede, divisa tra l’Olimpico di Roma e San Siro di Milano. Niente trasferte esotiche, probabilmente a causa del Covid-19.