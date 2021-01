25







di Nicola Balice, inviato a Reggio Emilia

La Juventus vince la Supercoppa Italiana. I bianconeri s'impongono per 2-0 al Mapei Stadium, contro il Napoli. E basta un gol di Ronaldo, che mancava da un po' sul tabellino e che nella serata più importante ha risposto presente, e poi la chiosa decisiva di Alvaro Morata dopo un picco di difficoltà.



Ed è una prova concreta, quella di CR7. Accompagnata da una Juventus solida, cinica, non spettacolare ma in versione 'grande squadra'. Ha tremato solo in due occasioni, del resto: sul tocco ravvicinato di Lozano, sul quale si è esaltato Szczesny; sul calcio di rigore ingenuamente causato da McKennie, sul quale è invece Insigne a graziare i bianconeri.



