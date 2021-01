Ci siamo: tocca a! Al Mapei Stadium diva in scena la finale di Supercoppa Italiana: è il primo trofeo della stagione ed è già crocevia fondamentale per la squadra di Pirlo. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta di San Siro contro l'Inter e cercano riscatto.Il Napoli arriva invece dal rotondissimo 6-0 alla Fiorentina: è alla sua quarta finale, tutte disputate con la Juventus. La prima volta è datata 1990, e proprio al San Paolo vinse 5-1. Le altre due volte finì 2-2: nel 2012 a Pechino vinse 4-2 la Juve, nel 2014 a Doha vinse il Napoli ai rigori.Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo.Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso​.