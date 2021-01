2







di NB, inviato a Reggio Emilia

Ci siamo: tocca a Juve e Napoli! Al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena la finale di Supercoppa Italiana: è il primo trofeo della stagione ed è già crocevia fondamentale per la squadra di Pirlo. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta di San Siro contro l'Inter e cercano riscatto. Hanno ritrovato Cuadrado e proveranno a ritrovare anche loro stessi.



Dal Mapei Stadium, tutte le FOTO e i VIDEO del pre partita: in campo si va alle 20.45, ma le emozioni sono già partite. Sfogliate pure la nostra gallery qui in basso.