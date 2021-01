Juventus e Napoli si stanno per affrontare al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la Supercoppa Italiana 2020, primo trofeo stagionale. C'erano diversi dubbi in casa Juve, in particolare per quanto riguarda l'impiego dal 1' di Juan Cuadrado dopo la guarigione dal Covid-19. La decisione, sul terzino colombiano e su altri elementi chiave dello scacchiere bianconero, è infine arrivata.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. A disp: Buffon, Pinsoglio, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Rabiot, Ramsey, Fagioli, Ranocchia, Bernardeschi, Morata. All. Pirlo

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. A disp: Meret, Contini, Elmas, Mertens, Llorente, Maksimovic, Politano, Hysaj, Ghoulam, Rrahmani, Cioffi, Lobotka. All. Gattuso​