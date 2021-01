Juventus contro Napoli. Bianconeri contro azzurri. E stavolta vale la Supercoppa Italiana. Dopo la sconfitta contro l'Inter in campionato, la squadra di Andrea Pirlo torna immediatamente in campo: lo fa per la gara - finora - più importante della stagione, per il primo trofeo da allenatore, contro il suo amico Rino Gattuso. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, si sfidano due squadre che rappresentano storia e tradizione, soprattutto la lotta degli ultimi anni; in totale, la Juve ha vinto otto volte questo trofeo, gli azzurri due. La sfida si giocherà mercoledì 20 gennaio 2021 e sarà arbitrata da Paolo Valeri di Roma. Calcio d'inizio alle ore 21, la gara sarà visibile su Rai1 e tutte le piattaforme streaming appartenenti alla Rai.