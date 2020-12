1









La finale tra Juventus e Napoli di Supercoppa italiana, o meglio, PS5 Supercup in virtù dell’ultimo accordo commerciale con Sony, verrà giocata il 20 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, e oggi la Lega Serie A ha ufficializzato l’orario: fischio d’inizio previsto per le 21.



REGOLE E DOVE VEDERLA – In casa di pareggio nei 90 minuti di gioco, il match proseguirà con i tempi supplementari ed eventualmente i rigori. Cinque le sostituzioni per ogni squadra, da eseguire in tre tranche differenti, quattro in caso di supplementari. Juve-Napoli sarà trasmessa in chiaro su Rai Uno.