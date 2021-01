Dal comunicato della Lega Calcio: "Per la prima volta nel calcio europeo, in occasione della PS5 Supercup, sarà utilizzata una telecamera dinamica. L’innovativa tecnologia, introdotta da Lega Serie A, permetterà di seguire il movimento del pallone grazie a uno scorrimento laterale della camera lungo cavi posti sulla tribuna principale. Sarà un modo nuovo di raccontare una partita di calcio in Europa, con un’inquadratura spesso presente nei principali videogiochi di calcio.



La telecamera verrà utilizzata in occasione di specifici replay e offrirà agli spettatori la possibilità di vivere la partita come se si trovassero in un videogioco della console PS5, Title Sponsor della competizione. Questo tipo di tecnologia è già utilizzato in altre competizioni quali l’atletica leggera e la Formula1 e per la prima volta sarà introdotta nel calcio europeo".