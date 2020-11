2









20 gennaio 2021, data da cerchiare in rosso per i tifosi della Juventus. Sarà il giorno della Supercoppa italiana contro il Napoli, che si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Dopo due anni in Arabia si giocherà di nuovo in Italia, per via dell'emergenza Covid. Sui social la sede della Supercoppa è diventata uno degli argomenti principali tra i tifosi, che hanno ironizzato sulla scelta della Lega: "Così i napoletani possono venire col bus se si rompe l'aereo". E spunta anche un'idea: "Perché non vale doppio?".



