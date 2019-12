Juventus e Lazio si sfidano in Supercoppa. Segui qui la moviola in diretta. Arbitrerà l'incontro ​Gianpaolo Calvarese di Teramo. ​Assistenti di linea Costanzo e Peretti, Maresca sarà il quarto uomo mentre al VAR sono stati designati Mazzoleni, Giacomelli ed Alassio.



LIVE



90' Sarri protesta per un giallo non dato a un calciatore della Lazio per fallo su Dybala, Calvarese ammonisce lui.



82' Correa segna il gol del 3-1 ma il guardalinee va su annullando per fuorigioco, il VAR conferma.



78' Luiz Felipe salta scomposto su Ronaldo che cade a terra in piena area, l'arbitro lascia correre.



70' Parolo entra duro ma sulla palla su Ramsey. Protesta la panchina della Juve per la gamba tesa del centrocampista biancoceleste.



55' Conclusione di Luis Alberto dal limite dell'area, Matuidi devia con il braccio che però è attaccatissimo al corpo. Giusto non assegnare il rigore.



50' Leiva rischia il rosso: manata a Gonzalo Higuain durante un'azione di gioco. Il brasiliano, già ammonito, rischia di prendere il secondo, Calvarese lascia correre.



47' Subito ammonito Bentancur colpevole di un fallo in ripartenza. L'azione continua e Calvarese ammonisce al termine della stessa



45' GOL JUVE! Il pareggio di Dybala è valido. Ronaldo calcia, Strakosha respinge e Paulo insacca a porta vuota. Acerbi lo tiene in gioco il silent check conferma che la rete è buona.



35' Intervento in ritardo di Radu su Bentancur. L'azione prosegue con Higuain che non trova la porta e la Juve che protesta per un contatto potenzialmente da rigore. Calvarese non sanziona (giustamente) il contatto in area e non ammonisce il difensore della Lazio per il fallo ad inizio azione, sbagliando.



29' Fallo di Milinkovic Savic su Ronaldo al limite dell'area della Lazio: proteste biancocelesti ma il fallo c'è.



8' Giallo per Matuidi: il francese entra duro su Luis Alberto. Calvarese non assegna il calcio di punizione ma ammonisce dopo il vantaggio. Revisione al VAR che però conferma l'intervento non da rosso. Proteste della Lazio che chiedeva a Calvarese di rivedere l'azione a bordocampo.