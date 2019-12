Giornata di conferenza stampa, allenamenti e scelte che fino a domani, quando le due squadre scenderanno in campo, non saranno però definitive. Juve e Lazio vivranno la vigilia a Riyad tra allenamenti e conferenze stampa. Quella di Maurizio Sarri ci sarà alle ore 16 locali (14 ore italiana) mentre la squadra bianconera si allenerà a partire dalle 19 (17 in Italia). Per quanto riguarda la Lazio, invece, ​conferenza di Simone Inzaghi insieme a un calciatore biancoceleste è fissata alle ore 15 (13 da noi) mentre alle 17 (15 da noi) è previsto l'allenamento del club laziale.