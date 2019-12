Alla vigilia della sfida in Supercoppa contro la Lazio a Riyad, in Arabia Saudita, il difensore brasiliano Danilo ha parlato della partita di domani ai canali ufficiali bianconeri: "Onestamente sono molto emozionato: ho vinto tanto in carriera, ma ogni trofeo è importante. Per vincere domani dovremo essere intensi, giocare il nostro calcio e mantenere la concentrazione".