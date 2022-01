1









Niente rinvio per la Supercoppa Italiana. La finale tra Juventus e Inter si giocherà regolarmente mercoledì 12 gennaio allo Stadio Meazza di Milano, che ospiterà la competizione per la 12^ volta.



Lo ha stabilito il Consiglio della Lega di Serie A, che nel pomeriggio odierno ha deciso di non concedere alle due società il rinvio richiesto per la situazione Covid in evoluzione, con nuove regole anche per la capienza degli stadi (ridotta al 50%). I sei consiglieri hanno preso la loro decisione all'unanimità. Il fischio d'inizio del match tra bianconeri e nerazzurri è previsto alle 21.00.