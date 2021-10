Come racconta il Corriere dello Sport,dovranno attendere ancora un mese per conoscere i dettagli della finale di Supercoppa Italiana. La competizione, infatti, non ha ancora un luogo né una data: non si sa quando sarà giocata. L'amministratore della Lega Calcio, De Siervo, ha avuto un incarico esplorativo: un mese per capire, insieme ad alcuni intermediari, dove avrebbe senso giocare. La risposta definitiva arriverà dunque tra trenta giorni. Due date disponibili, al momento: il 22 dicembre e il 5 gennaio 2022.