Laha reso noto ilufficiale dellache per la prima volta prevede una formula a quattro squadre. L'appuntamento è ina partire dal 18 gennaio, conin campo. Un impegno in più, dunque, per i nerazzurri, rivali dellanella corsa scudetto. Qui sotto il programma delle sfide.- Semifinale A: vincitrice Serie A – finalista Coppa ItaliaNapoli – Fiorentina, 18 gennaio 2024 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh- Semifinale B: vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie AInter – Lazio, 19 gennaio 2024 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh- Finale: vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B 22 gennaio 2024 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh