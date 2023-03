La Supercoppa Italiana cambia format, a partire dalla prossima stagione infatti il trofeo non si disputerà più su gara secca tra la vincitrice del campionato e quella della coppa italia. Ad annunciarlo è il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, intervenuto dopo l'assemblea: "È stata accettata l'offerta per l'Arabia Saudita e già dal prossimo anno ci sarà un'edizione a quattro squadre sul modello spagnolo."Quattro squadre quindi, con due semifinali e la finale. A partecipare, oltre alle due finaliste della Coppa Italia, ci saranno le prime due classificate in campionato. Nel caso che queste squadre coincidano, si andrà a scalare con la terza del campionato e così via.