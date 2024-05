Con la vittoria di ieri sera contro il Cagliari ilsi è assicurato la partecipazione alla prossima, che manterrà per il secondo anno consecutivo la formula a quattro squadre. A contendersi il trofeo saranno, oltre ai rossoneri, l'campione d'Italia, lae l', finaliste di Coppa Italia. Nello specifico, la perdente della sfida di mercoledì allo Stadio Olimpico sarà abbinata ai nerazzurri, mentre la vincente al Diavolo. Il quadro completo, dunque, si avrà a metà settimana, con la competizione in programma poi tra il 3-4 e il 7 gennaio 2025 in Arabia Saudita.