Juve-Lazio, ancora. Lo spartito della prossima Supercoppa Italiana non cambierà nell'edizione 2019-2020: a farla da padroni saranno i bianconeri e i biancocelesti, stavolta in uno scenario decisamente impattante. Si giocherà difatti in Arabia Saudita, la prima finale della stagione: e no, non sarà in estate, ad aprire le porte alla nuova annata. Ancora una volta, la super sfida si terrà nel periodo di Natale.



LE DATE - La data ufficiale non è stata resa nota, resta una forbice di possibilità che va dal 23 dicembre al 4 gennaio: toccherà al Paese ospitante, di comune accordo con le società, stabilire giorni e iter che porteranno le due squadre a giocarsi la Coppa. Stando a quanto raccolto da IlBianconero.com, la decisione è stata accolta favorevolmente dalle parti dell'Olimpico, decisamente meno sponda juventina. In ogni caso, resta una scelta inoppugnabile: l'Arabia Saudita ha firmato per due gare nei prossimi quattro anni, e secondo quanto recita l'accordo con la Lega Calcio, ad avere l'ultima parola resta il comitato organizzatore arabo.