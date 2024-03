Da ieri è ufficiale che la Supercoppa Italiana si giocherà nuovamente con lo stesso formato di quest'anno, ovvero semifinali e finale. L'Inter è stata l’unica a schierarsi chiaramente contro la ripetizione della final-four in Arabia Saudita. Secondo i dirigenti in assenza di una sforbiciata del campionato a 18 squadre, la perseveranza su questa formula è inconciliabile con la nuova Champions League (con due giornate del girone a gennaio) e il Mondiale per club. I recuperi di campionato, programmati a febbraio, finiscono per sovrapporsi agli ottavi di Champions senza lasciare più finestre in caso di altri rinvii per cause imprevedibili da marzo a maggio. E la posizione della Juventus? Secondo quanto riferisce Tuttosport, il club bianconero alla fine ha deciso di adeguarsi alla "massa" ma ha evidenziato la necessità di non separare l’argomento Supercoppa italiana dalla discussione complessiva sul calendario internazionale sempre più fitto e sulla riduzione a 18 squadre della Serie A,