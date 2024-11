Supercoppa, il regolamento: come funzioneranno le squalifiche

Laparteciperà insieme ache si disputerà a Ryad dal 2 al 6 gennaio 2025 con la formula utilizzata già nella passata stagione, ovvero le final four con semifinale e finale. La Lega di Serie A ha rilasciato un comunicato in cui spiega tutti i dettagli della competizione e la regola riguardante le squalifiche dei giocatori.Ecco la spiegazione riguardo le squalifiche tra campionato e Supercoppa.- un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito in semifinale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa; -un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito sia in semifinale sia in finale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa e, una volta scontata la sanzione, ripartirà con il monte ammonizioni comprensivo delle due sanzioni (es. 6^ sanzione, 11^ sanzione…); - un calciatore/tecnico espulso in semifinale, sconterà la squalifica nella finale, fatte salve le eventuali ulteriori giornate di squalifica che saranno scontate nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa; - un calciatore/tecnico espulso in finale, sconterà la squalifica nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa. 96/272 Per quanto non previsto dal presente Comunicato, si fa espresso richiamo alle Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio (NOIF), a quelle del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (CGS) ed allo Statuto-Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A, in quanto applicabili."