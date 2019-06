Come riporta Il Messaggero, si stanno definendo le date per la prossima Supercoppa, che vedrà in campo la Juventus e la Lazio. Il luogo, come da contratti, sarà molto probabilmente in Arabia Saudita (ancora a Gedda), anche se non ​è ancora tramontata la pista Miami. Sui giorni, invece, ci sono i dubbi maggiori: o il 23 dicembre od il 4 gennaio, con conseguenti variazioni sul calendario dei bianconeri e dei biancocelesti.